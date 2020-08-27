НАПК внесло предписание главе "Энергоатома" за препятствие проверке

За невыполнение предписания Котину грозит административная ответственность

За невыполнение предписания Котину грозит административная ответственность

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание в. и. о. президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Петру Котину.

Как передает RegioNews со ссылкой на УНН, об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Там напомнили, что 17 августа НАПК должно было провести внеплановую антикоррупционную проверку "Энергоатома". Впрочем, проверка не удалась, так как Котин не допустил уполномоченное лицо НАПК к ее проведению.

Заблокировав проверку НАПК, в. и. о. президента предприятия нарушил нормы ЗУ "О предотвращении коррупции". Поэтому, специалисты НАПК составили акт о недопуске к проверке, и ознакомили с документом Котина.

Отдельно, НАПК внесло Котину предписание по устранению нарушений законодательства.

"Национальное агентство 19.08.2020 внесло в. и. и. президенту ГП "НАЭК "Энергоатом" Петру Котину предписание об устранении нарушений п. 7 ч. 1 ст. 12 и ч. 2 ст. 13 Закона путем допуска уполномоченных лиц Национального агентства к проведению проверки. Предписание Национального агентства является обязательным к исполнению", - уточнили в НАПК.

Там добавили, что за невыполнение предписания Котину грозит административная ответственность. О результатах выполнения предписания в. и. о. президента НАЭК должен проинформировать НАПК в течение 10 дней.

Также, в связи с нарушением Котиным ЗУ "О предупреждении коррупции", НАПК внесло предписание о проведении служебного расследования. Начавшаяся в "Энергоатоме" внеплановая проверка будет возобновлена со дня получения НАПК информации о выполнении указанного предписания, добавили в НАЭК.

Как известно, 18 августа Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" заблокировало внеплановую антикоррупционную проверку, которую должно провести Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.