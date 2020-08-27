14:51  27 августа
Полиция открыла четыре дела после визита Зеленского в Днепр
10:56  27 августа
Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет
17:53  27 августа
В зоне ООС нарушений режима "тишины" не обнаружено - штаб
UA | RU
UA | RU
27 августа 2020, 17:04 5

НАПК внесло предписание главе "Энергоатома" за препятствие проверке

27 августа 2020, 17:04 5
Читайте також українською мовою
За невыполнение предписания Котину грозит административная ответственность
За невыполнение предписания Котину грозит административная ответственность
Facebook
Читайте також
українською мовою

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание в. и. о. президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Петру Котину.

Как передает RegioNews со ссылкой на УНН, об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Там напомнили, что 17 августа НАПК должно было провести внеплановую антикоррупционную проверку "Энергоатома". Впрочем, проверка не удалась, так как Котин не допустил уполномоченное лицо НАПК к ее проведению.

Заблокировав проверку НАПК, в. и. о. президента предприятия нарушил нормы ЗУ "О предотвращении коррупции". Поэтому, специалисты НАПК составили акт о недопуске к проверке, и ознакомили с документом Котина.

Отдельно, НАПК внесло Котину предписание по устранению нарушений законодательства.

"Национальное агентство 19.08.2020 внесло в. и. и. президенту ГП "НАЭК "Энергоатом" Петру Котину предписание об устранении нарушений п. 7 ч. 1 ст. 12 и ч. 2 ст. 13 Закона путем допуска уполномоченных лиц Национального агентства к проведению проверки. Предписание Национального агентства является обязательным к исполнению", - уточнили в НАПК.

Там добавили, что за невыполнение предписания Котину грозит административная ответственность. О результатах выполнения предписания в. и. о. президента НАЭК должен проинформировать НАПК в течение 10 дней.

Также, в связи с нарушением Котиным ЗУ "О предупреждении коррупции", НАПК внесло предписание о проведении служебного расследования. Начавшаяся в "Энергоатоме" внеплановая проверка будет возобновлена со дня получения НАПК информации о выполнении указанного предписания, добавили в НАЭК.

Как известно, 18 августа Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" заблокировало внеплановую антикоррупционную проверку, которую должно провести Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

преступление закон НАПК нарушение Энергоатом
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Монополия ФЛП, или Кому принадлежат автовокзалы Буковины
Кампания в Мариуполе: новый бренд на витрине Ахметова
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »