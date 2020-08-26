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В зоне ООС прошел месяц от начала перемирия
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26 августа 2020, 18:15 8

В зоне ООС прошел месяц от начала перемирия

26 августа 2020, 18:15 8
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За прошедшие сутки обстрелов и жертв не было
За прошедшие сутки обстрелов и жертв не было
Фото: flickr
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26 августа завершается первый месяц с тех пор, как вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Сообщается, что за это время на большинстве участков ответственности украинских войск обстрелов со стороны противника не фиксировалось.

В полосах ответственности наших боевых бригад украинскими военнослужащими были задокументированы единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер. Вследствие вражеского огня, в рядах Объединенных сил не было боевых потерь и ранений. За месяц на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения", - сообщили а штабе.

По данным штаба, с начала суток на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

За последние сутки саперы разминировали более семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 134 найденных взрывоопасных предмета", - добавили в штабе ООС.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС на взрывном устройстве подорвались двое военных, также боевики нарушили режим тишины вблизи хутора Вольный.

Донбасс ООС война обстрел штаб АТО сводка
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