В зоне ООС прошел месяц от начала перемирия
26 августа завершается первый месяц с тех пор, как вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Сообщается, что за это время на большинстве участков ответственности украинских войск обстрелов со стороны противника не фиксировалось.
В полосах ответственности наших боевых бригад украинскими военнослужащими были задокументированы единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер. Вследствие вражеского огня, в рядах Объединенных сил не было боевых потерь и ранений. За месяц на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения", - сообщили а штабе.
По данным штаба, с начала суток на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.
За последние сутки саперы разминировали более семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 134 найденных взрывоопасных предмета", - добавили в штабе ООС.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС на взрывном устройстве подорвались двое военных, также боевики нарушили режим тишины вблизи хутора Вольный.