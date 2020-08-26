Качура: В Раде вряд ли поддержат выборы на Донбассе до получения контроля над границей

Сегодня состоится заседание профильного комитета, где будет обсуждаться вопрос выборов на Донбасса

Сегодня состоится заседание профильного комитета, где будет обсуждаться вопрос выборов на Донбасса

Предложения о проведении выборов на оккупированных территориях до того, как Украина получит контроль над украинско-российской границей, вряд ли поддержат в профильном комитете.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".

"На прошлой неделе в парламент поступило обращение председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука относительно соответствия постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, а также нормам закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", – сказал он.

Известно, что заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства назначено на среду, 26 августа.

Принять в нем участие пригласили Леонида Кравчука, представителей Офиса президента и руководство парламента.

По словам Качуры, в профильном парламентском комитете нет единодушия по вопросу внесения изменений в постановление о назначении местных выборов в этому году.

"Я видел необходимость изменений еще до того, как в ТКГ наш оппонент заявил о том, что они хотят, чтобы по всей территории выборы прошли. По моему мнению, мы должны провести выборы в Донецкой и Луганской областных советов на подконтрольной Киеву территории. Во-вторых, надо сделать более "сухим" текст о назначении выборов потому, что там "страна-агрессор", "оккупанты" – это все мы и так знаем. Мы должны были ссылаться на наше законодательство, указы президента и сделать текст таким "сухим", чтобы не было к чему придираться. Сейчас мы только усложнили переговорный процесс", – сказал он.

Ранее Кравчук заявлял, что Украина не сможет провести выборы в ОРДЛО в октябре.