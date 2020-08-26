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26 августа 2020, 12:36 4

Качура: В Раде вряд ли поддержат выборы на Донбассе до получения контроля над границей

26 августа 2020, 12:36 4
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Сегодня состоится заседание профильного комитета, где будет обсуждаться вопрос выборов на Донбасса
Сегодня состоится заседание профильного комитета, где будет обсуждаться вопрос выборов на Донбасса
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Предложения о проведении выборов на оккупированных территориях до того, как Украина получит контроль над украинско-российской границей, вряд ли поддержат в профильном комитете.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".

"На прошлой неделе в парламент поступило обращение председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука относительно соответствия постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, а также нормам закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", – сказал он.

Известно, что заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства назначено на среду, 26 августа.

Принять в нем участие пригласили Леонида Кравчука, представителей Офиса президента и руководство парламента.

По словам Качуры, в профильном парламентском комитете нет единодушия по вопросу внесения изменений в постановление о назначении местных выборов в этому году.

"Я видел необходимость изменений еще до того, как в ТКГ наш оппонент заявил о том, что они хотят, чтобы по всей территории выборы прошли. По моему мнению, мы должны провести выборы в Донецкой и Луганской областных советов на подконтрольной Киеву территории. Во-вторых, надо сделать более "сухим" текст о назначении выборов потому, что там "страна-агрессор", "оккупанты" – это все мы и так знаем. Мы должны были ссылаться на наше законодательство, указы президента и сделать текст таким "сухим", чтобы не было к чему придираться. Сейчас мы только усложнили переговорный процесс", – сказал он.

Ранее Кравчук заявлял, что Украина не сможет провести выборы в ОРДЛО в октябре.

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