На Донбассе разоблачили сеть сепаратистских интернет-агитаторов

Руководили деятельностью группы в "Министерстве информации "ДНР"

Руководили деятельностью группы в "Министерстве информации "ДНР"

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила сеть сепаратистских интернет-агитаторов. По данным службы, в группу входило 5 жителей Мариуполя, а их деятельность координировало так называемое "Министерство информации "ДНР".

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По указаниям кураторов они систематически размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного строя в местных сообществах с более 150 тысячами пользователей", - указано в сообщении.

В СБУ отмечают, что интернет-агитаторы оправдывали российскую агрессию против Украины, пропагандировали террористические организации "Л/ДНР" и отделение юго-восточных областей от Украины. Кроме того, подозреваемые призывали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения.

в настоящее время деятельность сети блокированы. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию их сообщников", - добавили в ведомстве.

Напомним, СБУ разоблачила экс-руководителей "Укртрансбезопасности" в нанесении свыше 100 млн грн убытков государству. Чиновники приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, которая значительно выше рыночной.