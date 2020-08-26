14:34  26 августа
В Украине до 31 октября продлили карантин
15:22  26 августа
Украина закрывает границу для иностранцев до конца сентября - Шмыгаль
13:29  26 августа
В Черновцах троллейбусы больше не перевозят пассажиров: в чем причина
UA | RU
UA | RU
26 августа 2020, 13:32 5

На Донбассе разоблачили сеть сепаратистских интернет-агитаторов

26 августа 2020, 13:32 5
Читайте також українською мовою
Руководили деятельностью группы в "Министерстве информации "ДНР"
Руководили деятельностью группы в "Министерстве информации "ДНР"
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины разоблачила сеть сепаратистских интернет-агитаторов. По данным службы, в группу входило 5 жителей Мариуполя, а их деятельность координировало так называемое "Министерство информации "ДНР".

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По указаниям кураторов они систематически размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного строя в местных сообществах с более 150 тысячами пользователей", - указано в сообщении.

В СБУ отмечают, что интернет-агитаторы оправдывали российскую агрессию против Украины, пропагандировали террористические организации "Л/ДНР" и отделение юго-восточных областей от Украины. Кроме того, подозреваемые призывали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения.

в настоящее время деятельность сети блокированы. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию их сообщников", - добавили в ведомстве.

Напомним, СБУ разоблачила экс-руководителей "Укртрансбезопасности" в нанесении свыше 100 млн грн убытков государству. Чиновники приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, которая значительно выше рыночной.

СБУ Донбасс ДНР боевики соцсети
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Выборы мэра Житомира: все свои
Ивано-франковский феномен. Почему у мэра Марцинкива нет конкурентов
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »