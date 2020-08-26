"Все не так быстро, как я ожидал": Зеленский об окончании войны на Донбассе

Президент ожидает возможного окончания войны после "нормандского" саммита

Президент ожидает возможного окончания войны после "нормандского" саммита

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на окончание войны на Донбассе после второй встречи лидеров в нормандском формате. Он напомнил, что в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью президента Euronews.

Говоря об имплементации решений предыдущей встречи лидеров в нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года, президент отметил, что все продвигается, но не так быстро, как ожидал.

Но сейчас перемирие. Будет встреча в нормандском формате. Был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения в 20 точках разминирования. Это очень важно. Сколько еще времени понадобится? Я не знаю", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что не боится прямого диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он отметил, что если результаты переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны на Донбассе, то они должны быть проведены.

Да, я здесь, когда это необходимо. Я разговаривал с российским президентом, как раз перед вступлением в силу перемирия. Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим. Этого недостаточно", - заявил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что если не будет диалога, то и не будет результата.

"Это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога - не будет и результата. Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо - не будет и мирного результата. Я в этом убежден", - добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины генерал-майором Григорием Галаганом, указ о назначении которого № 358/2020 глава государства подписал 25 августа.