В КГГА рассказали, как Киев отметит День Независимости

Городская власть утвердила соответствующий план мероприятий

Городская власть утвердила соответствующий план мероприятий

Фото: flickr

Во время празднования 29-й годовщины независимости Украины и Дня Государственного Флага в Киеве состоится ряд торжественных, культурных и спортивных событий.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Согласно утвержденному плану празднования, с 21 августа по 20 ноября на Майдане Независимости проведут выставочный проект ко Дню Героев Небесной Сотни "Век несокрушимых".

23 августа у здания Киевского городского совета и в районах города проведут торжественные церемонии поднятия Государственного Флага Украины.

24 августа проведут молебны за Украину и украинский народ. В районах города в этот день возложат цветы к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства.

24 августа запланированы торжественные мероприятия с участием руководства государства и города.

В КГГА напомнили, что накануне Дня Государственного Флага откроют сооружение флагштока для самого высокого, главного Флага Украины. Традиционно, по случаю праздника центральную часть столицы украсят праздничной иллюминацией.

Кроме этого, 23-24 августа возможно временное ограничение движения транспортных средств на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в центральной части города.

В Киеве также будут проходить разнообразные культурные мероприятия. В частности, с 20 августа по 4 сентября в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" будет работать фотовыставка ко Дню Независимости "Украина моя".

23 августа в парке имени Тараса Шевченко все желающие смогут посетить творческий фестиваль "С Украиной в сердце".

А 24 августа состоится видеоекскурс "Украина, ты нужна мне" в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей г. Киев.

Напомним, в Киевской области решили ограничить проведение религиозных праздников, власти области провели онлайн-встречу с представителями духовенства.