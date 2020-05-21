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21 мая 2020, 12:39 11

В Минюсте с аукциона продали собаку, на очереди львы и медведи

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21 мая 2020, 12:39 11
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Собаку продали на аукционе за 500 гривен
pixabay.com
Собаку продали на аукционе за 500 гривен

У жителя Измаила за долги конфисковали овчарку и продали на аукционе арестованного имущества СЕТАМ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу аукциона.

На аукционе за собаку боролись четыре претендента. Но только один из них внес гарантийный взнос в 25 грн и автоматически стал победителем торгов.

Имущество должника, арестовали 8 апреля, собаку изъяли по решению суда за две недели до проведения торгов. Овчарку хотели купить четыре участника торгов, но только один из них внес гарантийный взнос в 25 грн и автоматически стал победителем торгов.

В Минюсте подтвердили, что в Украине за долги могут забирать животных.

Как правило речь идет о домашних животных, которые имеют стоимость. Если животное является домашним любимцем, ее за копейки (цена лотов мизерная) владельцы выкупают обратно (через родственников или близких)", - сообщил глава Минюста Денис Малюська.

Еще один "лот" с собакой запланирован на торги 22 мая. Стартовая цена - 112,5 грн. Пес был конфискован в рамках ареста имущества должника еще в октябре прошлого года.

По словам министра, собака была конфискована у ее хозяина по решению Краснолиманского городского суда из-за того, что покусала прохожих.

То есть речь не идет о продаже за долги. Искренне надеюсь, что у новых хозяев ей будет лучше", - заявил он.

Малюська добавил, что вскоре на аукционе может появиться лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Анна, Потап и Тимоша).

Отмечается, что Минюст вместе с нардепами обдумывают варианты надлежащего законодательного урегулирования таких ситуаций.

Ранее сообщалось, что на вечеринку в одесский клуб пришел посетитель с живым львенком.


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