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17 августа 2020, 12:19 8

Малюська показал камеры Киевского СИЗО, которые отремонтировали за деньги с VIPов

17 августа 2020, 12:19 8
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Уже отремонтировано пять камер
Уже отремонтировано пять камер
Фото: Facebook
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Министр юстиции Денис Малюська выложил фотоотчет, где показал пять камер в Киевском СИЗО, которые уже отремонтировано за деньги вырученные от платных камер.

Фото камер министр показал в Facebook, передает RegioNews.

Совершаете преступления и не готовы платить за платные камеры в СИЗО? Ок, мы продолжаем готовить бесплатные... в Киевском СИЗО закончился очередной ремонт двух бесплатных камер за счет поступлений от платных камер. Результаты - на фото", - написал Малюська.

По его словам, на ремонт не были потрачены средства налогоплательщиков.

Напомним, Минюст объявил "большую распродажу" тюрем Киева, Львова и Одессы.

Минюст СИЗО ремонт камеры
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