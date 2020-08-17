Малюська показал камеры Киевского СИЗО, которые отремонтировали за деньги с VIPов

Фото камер министр показал в Facebook, передает RegioNews.

Совершаете преступления и не готовы платить за платные камеры в СИЗО? Ок, мы продолжаем готовить бесплатные... в Киевском СИЗО закончился очередной ремонт двух бесплатных камер за счет поступлений от платных камер. Результаты - на фото", - написал Малюська.