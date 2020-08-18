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18 августа 2020, 14:35 6

Протестующие под Минюстом требовали запретить "Партию Шария" и ОПЗЖ

18 августа 2020, 14:35 6
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По мнению пикетчиков, эти политсилы ведут откровенную пророссийскую пропаганду"
По мнению пикетчиков, эти политсилы ведут откровенную пророссийскую пропаганду"
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Сегодня, 18 июля, у здания Министерства юстиции Украины на Рыльском переулке в Киеве устроили митинг с требованием запретить "Партию Шария" и "Оппозиционную платформу – За жизнь".

Об этом сообщает RegioNews.

В акции, которая транслировалась онлайн, приняли участие представители "Национального корпуса" и "Демократической сокиры".

Как объяснили активисты, причиной их возмущения стал отказ министра юстиции Дениса Малюськи запрещать функционирования ОПЗЖ и "Партии Шария" на территории Украины, несмотря на рекомендации Общественного совета.

По мнению участников пикета, ОПЗЖ и "Партия Шария" ведут "откровенную пророссийскую пропаганду".

"В частности, бывшие регионалы ОПЗЖ открыто сотрудничают с врагом, совершая визиты в Москву и Санкт-Петербург для получения инструкций для подрывной деятельности в Украине. Такие визиты во время войны должны трактоваться как государственная измена, зато политическая партия продолжает свою деятельность", — заметили в Нацкорпусе.

Напомним, 30 июля Киевский окружной админсуд открыл производство в деле о запрете партии Шария.

Впоследствии Шарий ответил на возможном запрете его партии

акция протест Минюст партия опозиційна платформа
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