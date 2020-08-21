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21 августа 2020, 14:39 13

Укрзализныця закрыла продажу билетов до четырех станций "красной" зоны

21 августа 2020, 14:39 13
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Начиная с 24 августа проездные документы не будут продавать до станций Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов
Фото: flickr
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Укрзализныця закрыла продажу билетов на четыре направления-за ухудшения эпидемической ситуации в регионах. Там разрешен только высадка пассажиров.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцю".

Согласно сообщению не будут курсировать поезда:

№702/701 Львов — Черновцы;

№136/135 Черновцы – Одесса;

№7/8 Киев — Черновцы;

№117/118 Киев — Черновцы;

№98/97 Ковель — Киев;

№46/45 Ужгород — Лисичанск;

№88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№122/121 Николаев — Ровно;

№232/231 Геническ — Ивано-Франковск.

Также Укрзализныця изменит маршрут поездов, которые следуют в или из Черновцов через противоэпидемические ограничения.

Поезда №8/7 Снятин — Черновцы будет курсировать в Киев (вместо Черновцы — Киев), №118/117 Новоселица — Киев (вместо Черновцы — Киев), №136/135 Снятын — Одесса (вместо Черновцы — Одесса), №702/701 Снятын — Львов (вместо Черновцы — Львов).

В Укрзализныце отметили, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за изменения маршрута или закрытии станций, смогут вернуть средства за приобретенный билет. Это можно будет сделать в железнодорожных кассах или через официальный сайт.

Напомним, 14 августа "Укрзализныця” отменила посадку пассажиров в городах двух областей.

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