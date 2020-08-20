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20 августа 2020, 11:04 6

Кличко заверил, что учебный год 1 сентября начнется в "понятном" формате

20 августа 2020, 11:04 6
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Также многое будет завесить от организованности и сплоченности жителей города
Также многое будет завесить от организованности и сплоченности жителей города
Фото: из открытых источников
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Мэр столицы Виталий Кличко сообщает, что новый учебный год в городе начнется 1 сентября в понятном для общества формате обучения, а дальше все будет завесить от организованности и сплоченности жителей города.

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в ходе Августовской педагогической онлайн-конференции.

Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях с соблюдением всех правил. Наши школы к этому готовы. Конечно, есть угрозы, не все просто, но мы с вами преодолеем все вызовы", - отметил он.

По его словам, новый учебный год в Киеве будет начат 1 сентября в обычном и понятном для общества формате обучения. Кроме того, все будет завесить и от организованности, и от сплоченности жителей города.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству образования провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина.

коронавирус карантин школа дети Виталий Кличко
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