В Киеве фиксируют загрязнение воздуха: стала известна причина

Слабый ветер и пожары в экосистемах привели к накоплению загрязняющих веществ

Слабый ветер и пожары в экосистемах привели к накоплению загрязняющих веществ

Фото: из открытых источников

В атмосферном воздухе столицы в последние дни повысилось содержание продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе... Погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли", - говорится в сообщении.

В воздухе Киева зафиксировано превышение:

диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки.

диоксида азота на площадях Бессарабской и Демеевской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки.

формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки.

Также в столице наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах. Связано это с высокой температурой в приземном слое воздуха и началом сжигания сухой растительности населением.

За последние сутки в экосистемах Киева зафиксировано пять очагов пожаров травяного настила общей площадью 5,167 га. Все они ликвидированы. В Киевской области за последние сутки ликвидировано 42 очага пожаров травяного настила площадью 45 га. Ликвидировано три очага пожаров торфа площадью 0,5 га.

Напомним, вблизи Сум произошел выброс токсичного одоранта, что имеет неприятный сильный запах. Местные власти призвали людей закрыть окна и увлажнять воздух в помещении.