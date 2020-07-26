За месяц на пляжах Украины погибли почти 200 человек

Большинство трагических случаев происходит по неосторожности

Большинство трагических случаев происходит по неосторожности

Фото: flickr

В Украине с начала июля на воде погибли 180 человек, более 70 из них - дети.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

По состоянию на 26 июля на водных объектах Украины с начала месяца погибло более 180 человек, из них более 70 детей. Отправляясь к водоемам, будьте крайне осторожны и ответственны", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, большинство смертельных случаев происходит из-за собственной неосторожности граждан.

В ведомстве добавили, что количество трагических случаев на водоемах значительно возрастает в летний период, и безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост.

Напомним, в Одессе не советуют купаться на девяти пляжах - Госпотребслужба.

Ранее сообщалось, что после исследования проб воды на пляжах Одессы, Киева и Николаева Минздрав распорядился их закрыть и установить щиты о запрете на купание.