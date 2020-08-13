В Кабмине сказали, когда представят нового руководителя "Укрзализныци"

Конкурс стартовал еще в феврале

Конкурс стартовал еще в феврале

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Правительство во время следующего заседания, 19 августа, намерена рассмотреть кандидатуру на должность руководителя АО "Укрзализныця".

Об этом рассказал сегодня на брифинге в Харькове министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны получить сегодня направление от наблюдательного совета "Укрзализныци" с рекомендацией по победителю отбора и на следующем заседании правительства в среду, надеюсь, уже сможем его рассмотреть. И будет новый руководитель", — сказал министр.

Напомним, в феврале 2020 года наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение официально начать процесс конкурсного отбора на позицию председателя правления компании.