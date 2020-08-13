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13 августа 2020, 15:14 2

"Огромное достижение": Шмыгаль прокомментировал режим прекращения огня на Донбассе

13 августа 2020, 15:14 2
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Впервые за долгий период на Донбассе нет потерь среди украинцев
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что действующий режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, во время которого нет потерь среди украинских военных, является весомым достижением на пути мирного процесса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

На сегодняшний день режим прекращения огня действует и, слава Богу, мы не имеем жертв за весь период. Это впервые такой долгий период, когда действительно нет потерь среди украинцев, и это уже огромное достижение", - сказал Шмыгаль.

По его словам, прекращение огня стало весомым шагом на пути к достижению мирного процесса.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки вооруженные формирования боевиков на Донбассе совершили четыре обстрела. В результате вражеских обстрелов никто из украинских защитников не пострадал, однако, во время выполнения боевого задания, по неосторожности погиб один военнослужащий.

Донбасс ООС война премьер Денис Шмыгаль
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