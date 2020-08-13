В Кабмине рассказали об организации учебного процесса с 1 сентября

Передвигаться внутри школ можно будет только в масках или респираторах

Передвигаться внутри школ можно будет только в масках или респираторах

Фото: из открытых источников

Проведение занятий в школах и вузах будет возможно лишь в первых трех зонах карантина - зеленой, желтой и оранжевой. В населенных пунктах и районах попавших в красную зону образовательные учреждения будут закрыты на карантин, а обучение переведено в дистанционный режим.

Как передает RegioNews, об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Так, входить в школу или университет, а также передвигаться внутри них можно будет только в масках или респираторах.

Маски для персонала должны быть в таком количестве, чтобы их можно было менять каждые три часа. Учителям и остальным сотрудникам учреждения будут на входе измерять температуру, если будет выше 37,2 - на работу не допустят.

Помимо этого, Кабмин советует запретить родителям и всем посторонним заходить внутрь учебных помещений. В качестве исключения разрешают сопровождать детей с инвалидностью.

Правительство также рекомендует, чтобы дети по минимуму переходили из кабинета в кабинет, а во время перерывов класс необходимо проветривать.

Чтобы ученики как можно меньше пересекались между собой, на полу коридоров нужно обозначить разметку двустороннего движения. Часть уроков по возможности нужно проводить на открытом воздухе.

Непосредственно перед занятиями педагоги должны опросить учеников об их самочувствии.

Столовые и буфеты будут работать в особом режиме, без "шведских столов" и самообслуживания. Расстояния между столами должно быть не меньше полтора метра, допустимая рассадка - по четыре человека.

Ранее сообщалось, что несмотря на решение правительства относительно карантина в Украине и разделения регионов на зоны, Ивано-Франковск откроет школу 1 сентября.