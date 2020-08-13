Шмигаль сделал окончательное заявление касательно концессии Харьковского авиапредприятия
Правительство Украины не рассматривает вероятность передачи в концессию Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает RegioNews, ссылаясь на "Укринформ".
"Концессия предприятия не рассматривается... Мы об этом в принципе не говорим. Потому что речь идет о развитии государственных предприятий и эффективном их управлении. Относительно списания долгов – это также будет предметом обсуждения рабочей группы, соответствующие законопроекты подготовлены, но в правительство они пока не поступали", – сказал он.
Также Шмыгаль добавил, что вскоре будет создана рабочая группа, которая выработает план развития Харьковского предприятия.
"Критически важно принять решение о рассрочке или реструктуризации этого долга, это позволит утвердить план санации предприятия и разблокировать его работу", – отметил премьер.
Напомним, ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины одобрил концессию Херсонского морского порта.