Шмигаль сделал окончательное заявление касательно концессии Харьковского авиапредприятия

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает RegioNews, ссылаясь на "Укринформ".

"Концессия предприятия не рассматривается... Мы об этом в принципе не говорим. Потому что речь идет о развитии государственных предприятий и эффективном их управлении. Относительно списания долгов – это также будет предметом обсуждения рабочей группы, соответствующие законопроекты подготовлены, но в правительство они пока не поступали", – сказал он.