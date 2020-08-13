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13 августа 2020, 17:48 1

Шмигаль сделал окончательное заявление касательно концессии Харьковского авиапредприятия

13 августа 2020, 17:48 1
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Уже скоро будет создана рабочая группа по развитию авиапредприятия
Уже скоро будет создана рабочая группа по развитию авиапредприятия
Фото: minregion.gov.ua
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Правительство Украины не рассматривает вероятность передачи в концессию Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает RegioNews, ссылаясь на "Укринформ".

"Концессия предприятия не рассматривается... Мы об этом в принципе не говорим. Потому что речь идет о развитии государственных предприятий и эффективном их управлении. Относительно списания долгов – это также будет предметом обсуждения рабочей группы, соответствующие законопроекты подготовлены, но в правительство они пока не поступали", – сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что вскоре будет создана рабочая группа, которая выработает план развития Харьковского предприятия.

"Критически важно принять решение о рассрочке или реструктуризации этого долга, это позволит утвердить план санации предприятия и разблокировать его работу", – отметил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины одобрил концессию Херсонского морского порта.

премьер концесія правительство Кабмин авиация
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