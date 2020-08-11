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11 августа 2020, 21:19 1

СБУ подозревает одного из эксчиновников ДФС в миллионных злоупотреблениях

11 августа 2020, 21:19 1
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Из-за его неправомерных действий государственному бюджету было нанесено более 3 млн грн убытков
Из-за его неправомерных действий государственному бюджету было нанесено более 3 млн грн убытков
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего заместителя начальника одного из управлений Государственной фискальной службы Украины в превышении власти.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным следствия, в январе 2017 года чиновник отклонил заявку отечественного автотрейдера на возврат НДС на более 4 млн грн. Несмотря на законное право предпринимателя на возмещение, злоумышленник безосновательно отнес платеж к категории рисковых и заблокировал выплаты.

Дистрибьютор опротестовал это решение в админсуде и дополнительно к заявленной суммы получил компенсацию от государства. В результате неправомерных действий злоумышленника государственный бюджет понес убытки на более чем 3 млн грн.

Эксчиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

По материалам СБУ о подозрении в служебной халатности и невыполнении судебного решения сообщено и двум должностным лицам ГУ ГНС в Харьковской области – заместителю руководителя регионального управления и начальнику одного из отделов, которые также планировали получили свою выгоду из этой ситуации.

Напомним, 6 июля в Хмельницком блокировали утечку персональных данных из баз ДФС.

ГФС Харьковская область Харьков СБУ чиновники убытки бюджетные деньги уголовное дело
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