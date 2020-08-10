В Украине предупредили нелегальный сбыт комплектующих боевых вертолетов ВСУ

Фигуранты пытались наладить схему продажи имущества, похищенного со складов украинских воинских частей

Фигуранты пытались наладить схему продажи имущества, похищенного со складов украинских воинских частей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным следствия, к краже причастны эксруководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие. Четырех злоумышленников задержали в Житомире и Виннице во время реализации иностранцу комплектующих к боевой вертолетной техники Вооруженных Сил Украины.

В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружены авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.

Пока планируется сообщение о подозрении всем участникам организованной группы.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 1 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, в двух областях чиновники незаконно присваивали соцвыплаты участников АТО.