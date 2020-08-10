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10 августа 2020, 14:28 2

В Украине предупредили нелегальный сбыт комплектующих боевых вертолетов ВСУ

10 августа 2020, 14:28 2
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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили организованную группу на незаконном сбыте иностранцам составных частей вооружения украинских военных подразделений.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным следствия, к краже причастны эксруководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие. Четырех злоумышленников задержали в Житомире и Виннице во время реализации иностранцу комплектующих к боевой вертолетной техники Вооруженных Сил Украины.

В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружены авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.

Пока планируется сообщение о подозрении всем участникам организованной группы.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 1 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, в двух областях чиновники незаконно присваивали соцвыплаты участников АТО.

СБУ военная техника хищение уголовное дело Винницкая область ВСУ Житомирская область
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