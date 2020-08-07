Семьи героев Небесной Сотни выступили против назначения Татарова заместителем Ермака

Назначение Татарова утверждает реванш пророссийских сил, считают родные героев

Назначение Татарова утверждает реванш пророссийских сил, считают родные героев

Фото из открытых источников

Назначение Олега Татарова, который оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека во время Революции Достоинства, на руководящую должность в ОПУ - надругательство над памятью всех тех, кто отстаивал в 2013-2014 годах и во время российской агрессии европейский вектор развития Украины.

Об этом говорится в заявлении ГО "Семьи Героев Небесной Сотни", пишет RegioNews.

Власть в очередной раз пробивает моральное дно и в очередной раз демонстрирует пренебрежение к европейским демократическим ценностям, законам Украины и достоинству. Назначение на должность заместителя Главы Офиса Президента пособника Захарченко Олега Татарова, человека который на протяжении Революции Достоинства ежедневно клеветал и преследовал ее участников, является еще одним событием, которое продолжает и утверждает реванш пророссийских сил и возвращение старой гвардии времен Януковича", - говорится в заявлении.

Назначение Олега Татарова, который оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека во время Революции Достоинства, на руководящую должность в ОПУ представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших и участников Революции Достоинства, считают надругательством над памятью их родных и близких.

Уже больше года команда Зеленского демонстрирует равнодушие и пренебрежение требованиями общественности. Призываем все патриотические проукраинские силы к объединению для усиления давления на власть на всех уровнях для недопущения сползания нашей страны к авторитаризму, нивелированию достижений Революции Достоинства, призываем к отстаиванию европейского вектора развития нашей страны", - резюмировали авторы обращения.

Влада вчергове пробиває моральне дно і вкотре засвідчує зневагу до європейських демократичних цінностей, Законів України... Опубліковано ГО Родини "Небесної Сотні" Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.

Напомним, 5 августа Олег Татаров, бывший начальник Главного следственного управления МВД Украины времен Януковича, стал заместителем Ермака.