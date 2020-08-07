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07 августа 2020, 16:45 3

Семьи героев Небесной Сотни выступили против назначения Татарова заместителем Ермака

07 августа 2020, 16:45 3
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Назначение Татарова утверждает реванш пророссийских сил, считают родные героев
Назначение Татарова утверждает реванш пророссийских сил, считают родные героев
Фото из открытых источников
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Назначение Олега Татарова, который оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека во время Революции Достоинства, на руководящую должность в ОПУ - надругательство над памятью всех тех, кто отстаивал в 2013-2014 годах и во время российской агрессии европейский вектор развития Украины.

Об этом говорится в заявлении ГО "Семьи Героев Небесной Сотни", пишет RegioNews.

Власть в очередной раз пробивает моральное дно и в очередной раз демонстрирует пренебрежение к европейским демократическим ценностям, законам Украины и достоинству. Назначение на должность заместителя Главы Офиса Президента пособника Захарченко Олега Татарова, человека который на протяжении Революции Достоинства ежедневно клеветал и преследовал ее участников, является еще одним событием, которое продолжает и утверждает реванш пророссийских сил и возвращение старой гвардии времен Януковича", - говорится в заявлении.

Назначение Олега Татарова, который оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека во время Революции Достоинства, на руководящую должность в ОПУ представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших и участников Революции Достоинства, считают надругательством над памятью их родных и близких.

Уже больше года команда Зеленского демонстрирует равнодушие и пренебрежение требованиями общественности. Призываем все патриотические проукраинские силы к объединению для усиления давления на власть на всех уровнях для недопущения сползания нашей страны к авторитаризму, нивелированию достижений Революции Достоинства, призываем к отстаиванию европейского вектора развития нашей страны", - резюмировали авторы обращения.

Влада вчергове пробиває моральне дно і вкотре засвідчує зневагу до європейських демократичних цінностей, Законів України...

Опубліковано ГО Родини "Небесної Сотні" Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.

Напомним, 5 августа Олег Татаров, бывший начальник Главного следственного управления МВД Украины времен Януковича, стал заместителем Ермака.

назначение Андрей Ермак Офис президента Небесная Сотня Революция Достоинства Виктор Янукович Олег Татаров
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