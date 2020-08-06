Максим Степанов посетил медицинские учреждения Львовщины

Рабочая поездка министра касалась в основном вопросов трансплантации и иммунизации

Рабочая поездка министра касалась в основном вопросов трансплантации и иммунизации

Фото: Минздрав

Об этом сообщает Минздрав, информирует RegioNews.

Министр побывал в трех медучреждениях Львова: больнице скорой медицинской помощи, областной клинической больнице и онкологическом центре.

Свой визит Степанов начал с Львовской городского клинической больницы скорой медицинской помощи и отметил, что в больнице будут делать операции по трансплантации печени и легких.

В апреле здесь было создано новое отделение трансплантологии, и уже с тех пор сделано 4 трансплантации почек, а несколько недель назад - трансплантацию сердца. Больница мощно развивается в этом направлении ", - подчеркнул Максим Степанов."

Также чиновник отметил, что Минздрав работает над тем, чтобы за 2-3 года Украина имела трансплантационную независимость, а такие операции будут оплачиваться из госбюджета.

Мы хотим, чтобы наши граждане не ездили за границу на лечение, ведь мы можем делать такие операции внутри государства. Нужно лишь создать соответствующие условия. И именно этим мы активно занимаемся ", - заявил Максим Степанов.

Также Максим Степанов коснулся темы иммунизации:

На сегодняшний день Украина полностью обеспечена всеми вакцинами. Это и полиомиелит, и КПК, и вакцина против дифтерии. Запасы вакцин в регионах. И сейчас надо существенно усилить информационную и организационную работу в этом направлении. Это касается всей Украины", - подчеркнул министр .

В ходе визита в регион министр здравоохранения Максим Степанов также посетил Львовскую областную клиническую больницу и Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр, где пообщался с медицинскими работниками.

Напомним, Степанов пригрозил режимом ЧП регионам, которые протестуют против карантина