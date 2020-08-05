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05 августа 2020, 13:51 4

В Харьковской области уже второй день горит свалка площадью около 1 га

05 августа 2020, 13:51 4
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К тушению огня привлекли пять единиц техники
К тушению огня привлекли пять единиц техники
Фото: ГСЧС
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Вечером 4 августа около города Красноград Харьковской области на территории свалки произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

На момент прибытия спасателей ее площадь составляла около 1 га.

Известно, что попытки ликвидировать пожар продолжаются до сих пор, спасатели принимают все возможные меры по локализации огня.

Для этого были привлечены три единицы пожарно-спасательной техники и две единицы приспособленной к целям пожаротушения техники местных предприятий ", - говорится в сообщении.

В целом на протяжении прошлой суток не территории Харьковской области произошло 23 пожара, в том числе 15 пожаров сухостоя в природных экосистемах и 7 пожаров стерни на полях. Огнем было уничтожено около 15,5 га сухой растительности.

Напомним, 27 июля пожар на Луганщине уничтожил 40 гектаров пшеницы. В ГСЧС призывают осторожно обращаться с огнем, поскольку пожары в экосистемах, часто возникают по вине людей.

Харьковская область пожар Свалка ГСЧС спасатели
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