В Харьковской области уже второй день горит свалка площадью около 1 га
Вечером 4 августа около города Красноград Харьковской области на территории свалки произошел пожар.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
На момент прибытия спасателей ее площадь составляла около 1 га.
Известно, что попытки ликвидировать пожар продолжаются до сих пор, спасатели принимают все возможные меры по локализации огня.
Для этого были привлечены три единицы пожарно-спасательной техники и две единицы приспособленной к целям пожаротушения техники местных предприятий ", - говорится в сообщении.
В целом на протяжении прошлой суток не территории Харьковской области произошло 23 пожара, в том числе 15 пожаров сухостоя в природных экосистемах и 7 пожаров стерни на полях. Огнем было уничтожено около 15,5 га сухой растительности.
Напомним, 27 июля пожар на Луганщине уничтожил 40 гектаров пшеницы. В ГСЧС призывают осторожно обращаться с огнем, поскольку пожары в экосистемах, часто возникают по вине людей.