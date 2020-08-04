В Одессе неизвестные напали на местного активиста

В сторону мужчины бросили две гранаты

В сторону мужчины бросили две гранаты

Фото: Нацполиция Одесской Области

На одесского активиста Анатолия Коломийца напали неизвестные, когда он садился в собственную машину.

Об этом человек рассказал в комментарии ТСН передает RegioNews.

По словам Анатолия, в его сторону бросили две гранаты и по данному факту уже открыли производство по факту хулиганства – по ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Сам человек не соглашается с такой квалификацией этого поступка.

"Бросают две гранаты, я выхожу, стреляю, они убегают. На дороге нашли еще одну гранату. Хулиганские действия – петарды в окно соседа бросают, а когда две гранаты – это не хулиганка. Я связываю нападение на себя с аграрным рейдерством. В этом году мой пик деятельности, куча уголовных дел открыто, куча судебных процессов”, – сказал Коломиец.

В полиции Одесской области сообщили, что сейчас произошедшее уже квалифицируют как покушение на убийство. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

По информации правоохранителей, они разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения.

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