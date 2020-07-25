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25 июля 2020, 14:12 6

Под Киевом произошло смертельное ДТП: столкнулись грузовик, легковушка и маршрутка

25 июля 2020, 14:12 6
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Виновник аварии погиб от множественных травм
Виновник аварии погиб от множественных травм
Фото: Нацполиция
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На Киевщине в районе села Семиполки произошло столкновение фуры, маршрутки и легковушки, на месте работает полиция, медики и спасатели.

Как передает RegioNews, об этом сообщает dtp.kiev.ua.

От удара легковушка превратилась в груду металла. Маршрутка на боку в кювете. Есть погибшие. На месте медики, полиция и СОГ. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны, не спешите", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, виновником аварии стал водитель легковушки, который выехав на встречную ударил фуру в левое колесо, от чего ее понесло прямо в лоб автобуса полного людей.

Благодаря мастерству водителя автобуса, который избежал лобового удара, получил удар по касательной после чего перевернулся и слетел в кювет.

Виновник погиб от множественных травм, пытались реанимировать, но травмы были не совместимы с жизнью. Госпитализированы 9 человек с травмами средней тяжести. Другим оказывалась помощь на месте. Люди ехали с моря домой. Были семьи с детьми", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция начала профилактические проверки на дорогах по всей Украине.

автобус ДТП полиция дороги дети
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