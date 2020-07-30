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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июля 2020, 11:59 8

СБУ пресекла незаконные поставки в Россию товаров военного назначения

30 июля 2020, 11:59 8
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СБУ разоблачила схему незаконных поставок в РФ товаров военного назначения, которые производят государственные оборонные предприятия Украины.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, схему организовали заместитель директора одного из российских предприятий, который имеет связи с сотрудниками российских спецслужб, а также руководящие лица украинских частных компаний.

Они покупали продукцию государственных оборонных предприятий и перепродавали ее в Россию и другие страны.

Были проведены обыски на оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что участники группы также передавали в РФ технологии по производству украинской военной продукции.

Напомним, суд отправил на 2 месяца в СИЗО организаторов взрывов в Киеве, их арестовали без права на залог.

Россия СБУ военная техника контрабанда Укроборонпром
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