СБУ пресекла незаконные поставки в Россию товаров военного назначения

Организатору и трем фигурантам дела сообщили о подозрении

Организатору и трем фигурантам дела сообщили о подозрении

СБУ разоблачила схему незаконных поставок в РФ товаров военного назначения, которые производят государственные оборонные предприятия Украины.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, схему организовали заместитель директора одного из российских предприятий, который имеет связи с сотрудниками российских спецслужб, а также руководящие лица украинских частных компаний.

Они покупали продукцию государственных оборонных предприятий и перепродавали ее в Россию и другие страны.

Были проведены обыски на оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что участники группы также передавали в РФ технологии по производству украинской военной продукции.

Напомним, суд отправил на 2 месяца в СИЗО организаторов взрывов в Киеве, их арестовали без права на залог.