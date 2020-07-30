СБУ пресекла незаконные поставки в Россию товаров военного назначения
СБУ разоблачила схему незаконных поставок в РФ товаров военного назначения, которые производят государственные оборонные предприятия Украины.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, схему организовали заместитель директора одного из российских предприятий, который имеет связи с сотрудниками российских спецслужб, а также руководящие лица украинских частных компаний.
Они покупали продукцию государственных оборонных предприятий и перепродавали ее в Россию и другие страны.
Были проведены обыски на оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.
Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства", - говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что участники группы также передавали в РФ технологии по производству украинской военной продукции.
Напомним, суд отправил на 2 месяца в СИЗО организаторов взрывов в Киеве, их арестовали без права на залог.