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31 июля 2020, 11:51 2

В центре Днепра выгорели пять торговых киосков

31 июля 2020, 11:51 2
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Погибших и пострадавших нет
Погибших и пострадавших нет
Фото: ГСЧС
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В центре Днепра на улице Пастера сгорели 5 расположенных рядом металлических киосков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

31 июля в 5:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в киосках на улице Пастера Центрального района города Днепр", - говорится в сообщении.

Огнем повреждены пять металлических киосков с пищевой продукцией на общей площади 100 кв. метра.

Пожар локализован в 6:01 и ликвидирован в 6:15. На месте пожара погибших и пострадавших нет ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Луганской области масштабный пожар уничтожил несколько десятков жилых домов.

пожар происшествия ГСЧС Днепр
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