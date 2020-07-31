В центре Днепра выгорели пять торговых киосков
Погибших и пострадавших нет
Погибших и пострадавших нет
В центре Днепра на улице Пастера сгорели 5 расположенных рядом металлических киосков.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
31 июля в 5:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в киосках на улице Пастера Центрального района города Днепр", - говорится в сообщении.
Огнем повреждены пять металлических киосков с пищевой продукцией на общей площади 100 кв. метра.
Пожар локализован в 6:01 и ликвидирован в 6:15. На месте пожара погибших и пострадавших нет ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Луганской области масштабный пожар уничтожил несколько десятков жилых домов.
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