В центре Днепра выгорели пять торговых киосков

Погибших и пострадавших нет

Погибших и пострадавших нет

Фото: ГСЧС

В центре Днепра на улице Пастера сгорели 5 расположенных рядом металлических киосков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

31 июля в 5:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в киосках на улице Пастера Центрального района города Днепр", - говорится в сообщении.

Огнем повреждены пять металлических киосков с пищевой продукцией на общей площади 100 кв. метра.

Пожар локализован в 6:01 и ликвидирован в 6:15. На месте пожара погибших и пострадавших нет ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Луганской области масштабный пожар уничтожил несколько десятков жилых домов.