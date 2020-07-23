В трех городах Украины сообщили о "минировании" зданий

На месте происшествий работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы

На месте происшествий работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы

Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 июля, в трех украинских городах: Киеве, Одессе и Сарнах (Ровенская область) правоохранители получили сообщения о минировании зданий. "Минировали" здания больницы, пожарной части, суд и жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

В Киеве на Оболони заминировали автомобиль Audi. На месте работают полиция и взрывотехники. Территория возле ТЦ "Метрополис" оцеплена.

Также, сегодня утром в Деснянском районе Киева правоохранители ограничили движение по улице Киото. Там на остановке обнаружили подозрительный пакет.

Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия ради безопасности граждан", - говорится в сообщении.

В Одессе утром по спецлинии "102" поступило анонимное информация о том, что суд, расположенный в Малиновском районе города на улице В. Стуса, 1, заминирован.

На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа отделения полиции.

Как сообщили в полиции, в ходе обследования здания суда и прилегающей территории взрывных устройств и веществ не обнаружено.

В ходе проверки были эвакуированы 57 человек. Работу суда возобновлено", - сообщили правоохранители.

В полицию Ровенской области сообщили работники ГСЧС, что к ним около 09:00 поступило три звонка от анонима о заминировании больницы, пожарной части и жилого дома на улице Пушкина в Сарнах.

Сейчас следственно-оперативные группы, работники взрывотехнического отдела, кинологи и экстренные службы работают по указанным адресам, в частности проверяют все пять медицинских учреждений райцентра.

Ранее сообщалось, что волна "минирований" прокатилась по всей Украине. Сообщали о "минировании" в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье.