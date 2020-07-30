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30 июля 2020, 10:32 2

На Киевщине прекратили деятельность конвертцентра, который "отмыл" 330 млн

30 июля 2020, 10:32 2
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Всего по этому делу было проведено 15 обысков
Всего по этому делу было проведено 15 обысков
Фото: flickr
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В Киевской области сотрудники налоговой полиции ликвидировали конвертационный центр, через который было проведено операций более чем на 330 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы области, передает RegioNews.

Было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики противоправные услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.

По данным следствия, реально действующие предприятия перечисляли деньги на счета подконтрольных злоумышленникам фирм за якобы промышленные и строительные товары.

Они в свою очередь, "отмывали" эти деньги и передавали наличные заказчикам вместе с поддельными документами.

В офисах и по месту жительства подозреваемых фискалы провели 15 обысков. Были изъяты 60 поддельных печатей, бухгалтерские документы и черновые записи.

Напомним, 29 июля силовики задокументировали масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. Вырубка не только нанесла ущерб государству, но и стала причиной наводнения.

ГФС преступление деньги налоговая служба конвертцентр Киевская область
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