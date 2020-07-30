На Киевщине прекратили деятельность конвертцентра, который "отмыл" 330 млн

Всего по этому делу было проведено 15 обысков

Всего по этому делу было проведено 15 обысков

Фото: flickr

В Киевской области сотрудники налоговой полиции ликвидировали конвертационный центр, через который было проведено операций более чем на 330 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы области, передает RegioNews.

Было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики противоправные услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.

По данным следствия, реально действующие предприятия перечисляли деньги на счета подконтрольных злоумышленникам фирм за якобы промышленные и строительные товары.

Они в свою очередь, "отмывали" эти деньги и передавали наличные заказчикам вместе с поддельными документами.

В офисах и по месту жительства подозреваемых фискалы провели 15 обысков. Были изъяты 60 поддельных печатей, бухгалтерские документы и черновые записи.

Напомним, 29 июля силовики задокументировали масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. Вырубка не только нанесла ущерб государству, но и стала причиной наводнения.