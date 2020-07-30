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В Одессе полицейский Toyota протаранил микроавтобус: есть пострадавшие
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30 июля 2020, 10:54 2

В Одессе полицейский Toyota протаранил микроавтобус: есть пострадавшие

30 июля 2020, 10:54 2
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Пострадали двое патрульных и водитель микроавтобуса, их госпитализировали с черепно-мозговыми травмами
Пострадали двое патрульных и водитель микроавтобуса, их госпитализировали с черепно-мозговыми травмами
Фото: Думская
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В Одессе столкнулись автомобиль патрульной полиции и микроавтобус "Рено" на перекрестке проспекта Шевченко и проспекта Гагарина. Пострадавшие - двое патрульных, парень и девушка, а также водитель микроавтобуса. Их госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

Об этом сообщает "Думская", передает RegioNews.

У полицейского автомобиля смята левая часть кузова, а у микроавтобуса пострадали передний корпус и бампер", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали три человека. Парень и девушка из экипажа патрульной полиции, и водитель микроавтобуса.

Все трое получили черепно-мозговые травмы. У девушки и водителя микроавтобуса также переломы ребер. Также у девушки, вероятно, травма спины. Троих пострадавших госпитализировали", - сообщает издание.

На месте работают спасатели и правоохранители.

Ранее сообщалось, что во Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

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