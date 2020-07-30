В Одессе полицейский Toyota протаранил микроавтобус: есть пострадавшие
В Одессе столкнулись автомобиль патрульной полиции и микроавтобус "Рено" на перекрестке проспекта Шевченко и проспекта Гагарина. Пострадавшие - двое патрульных, парень и девушка, а также водитель микроавтобуса. Их госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.
Об этом сообщает "Думская", передает RegioNews.
У полицейского автомобиля смята левая часть кузова, а у микроавтобуса пострадали передний корпус и бампер", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадали три человека. Парень и девушка из экипажа патрульной полиции, и водитель микроавтобуса.
Все трое получили черепно-мозговые травмы. У девушки и водителя микроавтобуса также переломы ребер. Также у девушки, вероятно, травма спины. Троих пострадавших госпитализировали", - сообщает издание.
На месте работают спасатели и правоохранители.
Ранее сообщалось, что во Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия.