В Одессе полицейский Toyota протаранил микроавтобус: есть пострадавшие

Пострадали двое патрульных и водитель микроавтобуса, их госпитализировали с черепно-мозговыми травмами

Пострадали двое патрульных и водитель микроавтобуса, их госпитализировали с черепно-мозговыми травмами

Фото: Думская

В Одессе столкнулись автомобиль патрульной полиции и микроавтобус "Рено" на перекрестке проспекта Шевченко и проспекта Гагарина. Пострадавшие - двое патрульных, парень и девушка, а также водитель микроавтобуса. Их госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

Об этом сообщает "Думская", передает RegioNews. У полицейского автомобиля смята левая часть кузова, а у микроавтобуса пострадали передний корпус и бампер", - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадали три человека. Парень и девушка из экипажа патрульной полиции, и водитель микроавтобуса. Все трое получили черепно-мозговые травмы. У девушки и водителя микроавтобуса также переломы ребер. Также у девушки, вероятно, травма спины. Троих пострадавших госпитализировали", - сообщает издание. На месте работают спасатели и правоохранители. Ранее сообщалось, что во Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

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