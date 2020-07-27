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27 июля 2020, 11:49 4

Перемирие на Донбассе: в Минобороны объяснили, какие меры предусматривает полное прекращение огня

27 июля 2020, 11:49 4
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СММ ОБСЕ будет содействовать и оказывать поддержку в выполнении согласованных мероприятий
СММ ОБСЕ будет содействовать и оказывать поддержку в выполнении согласованных мероприятий
Фото: из открытых источников
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Руководством Вооруженных Сил Украины выдан приказ о прекращении огня, согласно достигнутым договоренностям во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, предусматривающий введение дополнительных мер, которые должны обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия.

Об этом говорится в соответствующем заявлении Минобороны, передает RegioNews.

В документе, в частности предусматривается:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

запрет на применение огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всех ее участников;

создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных Сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет сообщена ТКГ;

вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе тайными.

В Минобороны уточнили, что под наступательными действиями следует понимать любые попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе с целью проведения разведывательных или диверсионных действий.

СММ ОБСЕ будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении этих мероприятий, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата миссии", - резюмировали в министерстве.

Напомним, 00:01 27 июля вступил в силу очередной режим прекращения огня на Донбассе. Несмотря на наличие провокаций со стороны боевиков, украинская сторона считает шансы на реальное прекращение огня достаточно высокими на этот раз.

Донбасс война огонь боевики Минобороны
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