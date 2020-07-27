Перемирие на Донбассе: в Минобороны объяснили, какие меры предусматривает полное прекращение огня

СММ ОБСЕ будет содействовать и оказывать поддержку в выполнении согласованных мероприятий

СММ ОБСЕ будет содействовать и оказывать поддержку в выполнении согласованных мероприятий

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Руководством Вооруженных Сил Украины выдан приказ о прекращении огня, согласно достигнутым договоренностям во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, предусматривающий введение дополнительных мер, которые должны обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия.

Об этом говорится в соответствующем заявлении Минобороны, передает RegioNews.

В документе, в частности предусматривается:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

запрет на применение огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всех ее участников;

создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных Сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет сообщена ТКГ;

вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе тайными.

В Минобороны уточнили, что под наступательными действиями следует понимать любые попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе с целью проведения разведывательных или диверсионных действий.

СММ ОБСЕ будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении этих мероприятий, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата миссии", - резюмировали в министерстве.

Напомним, 00:01 27 июля вступил в силу очередной режим прекращения огня на Донбассе. Несмотря на наличие провокаций со стороны боевиков, украинская сторона считает шансы на реальное прекращение огня достаточно высокими на этот раз.