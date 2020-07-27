09:51  27 июля
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 807 новых случаев
15:18  27 июля
Граждане Украины будут получать официальные электронные адреса вместе с паспортами
15:11  27 июля
Подъем танкера Delfi в Одессе начнут с конца августа - АМПУ
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 июля 2020, 16:28 5

В Харькове во время ремонтных работ задохнулись четверо коммунальщиков

27 июля 2020, 16:28 5
Читайте також українською мовою
Они спустились в колодец без средств защиты
Они спустились в колодец без средств защиты
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харькове на проспекте Гагарина во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков, по предварительным данным, они задохнулись.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

По данным полицейских, событие произошло на территории илового поля в выпускном колодце.

Трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ, так как спустились туда без средств защиты.

Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников", - говорится в сообщении.

Спасатели, используя специальные средства защиты, спустились в колодец и подняли тела погибших, теперь полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, на Днепропетровщине разоблачили полицейских, которые пытали людей.

Харьков коммунальщики ремонт смерть ГСЧС
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Пожар на Луганщине уничтожил 40 гектаров пшеницы
27 июля 2020, 10:31
В Украине объявили штормовое предупреждение, в западных областях возможны подтопления
27 июля 2020, 10:30
В Харькове на автомойке произошел взрыв ручной гранаты
26 июля 2020, 17:43
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »