В Харькове во время ремонтных работ задохнулись четверо коммунальщиков

Они спустились в колодец без средств защиты

Они спустились в колодец без средств защиты

Фото: Нацполиция

В Харькове на проспекте Гагарина во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков, по предварительным данным, они задохнулись.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

По данным полицейских, событие произошло на территории илового поля в выпускном колодце.

Трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ, так как спустились туда без средств защиты.

Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников", - говорится в сообщении.

Спасатели, используя специальные средства защиты, спустились в колодец и подняли тела погибших, теперь полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, на Днепропетровщине разоблачили полицейских, которые пытали людей.