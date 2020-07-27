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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 июля 2020, 10:30 4

В Украине объявили штормовое предупреждение, в западных областях возможны подтопления

27 июля 2020, 10:30 4
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Фото: flickr
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27 июля на западе и юге Украины ожидаются грозы и сильный ветер, местами пройдут сильные дожди.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Днем 27 июля в западных, Житомирской областях и в южной части - грозы, при грозах местами шквалы 15-20 м/с, в южной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В западных областях возможен подъем уровня воды в реках, а также подтопление пониженных мест и оползни. Также в горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней.

Из-за дождей на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м, а в Закарпатской области этот уровень в реках поднимется до 0,3 - 1,0, однако без негативных последствий" , - сообщили в ГСЧС.

Напомним, на Сумщине непогода обесточила 57 населенных пункто, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

погода шторм Украина спасатели ГСЧС Наводнение
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