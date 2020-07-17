В Харькове злоумышленники продавали иностранцам фальшивые паспорта

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, жители Харькова изготавливали и продавали фальшивые украинские паспорта и официальные документы представительств иностранных государств.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов", - говорится в сообщении.