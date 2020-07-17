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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июля 2020, 16:28 6

В Харькове злоумышленники продавали иностранцам фальшивые паспорта

17 июля 2020, 16:28 6
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Они изготавливали документы на запрещенном оборудовании
Они изготавливали документы на запрещенном оборудовании
Фото: СБУ
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На Харьковщине работники СБУ разоблачили преступную группу, которая незаконно легализировала иностранцев на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, жители Харькова изготавливали и продавали фальшивые украинские паспорта и официальные документы представительств иностранных государств.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам планируют объявить о подозрении, продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, Кернес и его блок "Успешный Харьков" лидируют среди предпочтений избирателей Харьковщины.

Харьков СБУ преступление паспорт иностранцы
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