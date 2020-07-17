В Харькове злоумышленники продавали иностранцам фальшивые паспорта
На Харьковщине работники СБУ разоблачили преступную группу, которая незаконно легализировала иностранцев на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, жители Харькова изготавливали и продавали фальшивые украинские паспорта и официальные документы представительств иностранных государств.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов", - говорится в сообщении.
Злоумышленникам планируют объявить о подозрении, продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, Кернес и его блок "Успешный Харьков" лидируют среди предпочтений избирателей Харьковщины.