Около 200 тысяч украинцев из ОРДЛО уже получили паспорта РФ - Минреинтеграции

Еще 400 тысяч жителей оккупированных районов выехали на территорию Украины

Еще 400 тысяч жителей оккупированных районов выехали на территорию Украины

Фото: из открытых источников

Минреинтеграции располагает информацией о том, что около 200 тысяч человек с оккупированных боевиками территорий Донецкой и Луганской областей получили паспорта Российской Федерации.

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

По информации, которой я владею, последняя цифра, которая была – это где-то 200 тысяч, из тех источников, которые мы владеем, это полученные паспорта", - сказала она.

В то же время, она отметила, что только с территории оккупированных районов Луганской области в Украину выехали около 400 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики не выпускают абитуриентов с Донбасса для поступления в украинские вузы.