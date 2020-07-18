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18 июля 2020, 13:14 1

Около 200 тысяч украинцев из ОРДЛО уже получили паспорта РФ - Минреинтеграции

18 июля 2020, 13:14 1
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Еще 400 тысяч жителей оккупированных районов выехали на территорию Украины 
Еще 400 тысяч жителей оккупированных районов выехали на территорию Украины 
Фото: из открытых источников
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Минреинтеграции располагает информацией о том, что около 200 тысяч человек с оккупированных боевиками территорий Донецкой и Луганской областей получили паспорта Российской Федерации.

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

По информации, которой я владею, последняя цифра, которая была – это где-то 200 тысяч, из тех источников, которые мы владеем, это полученные паспорта", - сказала она.

В то же время, она отметила, что только с территории оккупированных районов Луганской области в Украину выехали около 400 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики не выпускают абитуриентов с Донбасса для поступления в украинские вузы.

ОРДЛО паспорт украинцы боевики РФ
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