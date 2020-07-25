Зеленский хочет, чтобы Украина получила вакцину от коронавируса одной из первых

Многие страны уже выстраиваются в очередь за вакциной от COVID-19

Многие страны уже выстраиваются в очередь за вакциной от COVID-19

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский контролирует вопрос о приобретении Украиной вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Президент подчеркнул, что необходимо уже сейчас думать о вопросе закупки вакцины от коронавируса, ведь весь мир уже выстраивается в очереди.

Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину изготавливают уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди", – отметил Зеленский.

На это министр здравоохранения Максим Степанов ответил, что проводит консультации и поддерживает контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.

Напомним, сегодня зафиксировали новый коронавирусный антирекорд: в течение суток выявили 1106 новых случаев COVID-19.