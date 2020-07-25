В Киеве на карантин закрыли один из монастырей ПЦУ
Среди местных жителей были подтверждены случаи коронавируса
Среди местных жителей были подтверждены случаи коронавируса
В столице на карантин закрылся Свято-Феодосийский ставропигиальный мужской монастырь Православной церкви Украины.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении монастыря в Facebook.
Объявление о закрытии на самоизоляцию. В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания коронавирусом, в связи с карантинными предписаниями, Свято-Феодосийский монастырь закрывается для посещения", - сказано в сообщении.
Согласно информации из открытых источников, на территории монастыря проживают восемь насельников. Точное количество заболевших не уточняется.
Напомним, сегодня зафиксировали новый коронавирусный антирекорд: в течение суток выявили 1106 новых случаев COVID-19.
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