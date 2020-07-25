10:29  25 июля
Новый антирекорд: в течение суток зафиксировали 1106 новых случаев COVID-19
11:19  25 июля
В реестр коррупционеров за полгода попали более 2 тысяч человек
10:11  25 июля
Ситуация на Донбассе: за сутки 9 обстрелов, потерь нет
UA | RU
UA | RU
25 июля 2020, 10:29 4

Новый антирекорд: в течение суток зафиксировали 1106 новых случаев COVID-19

25 июля 2020, 10:29 4
Читайте також українською мовою
За прошедшие сутки умерло 19 больных, а 611 – выздоровело
За прошедшие сутки умерло 19 больных, а 611 – выздоровело
pixabay.com
Читайте також
українською мовою

В Украине на утро 25 июля зафиксировано уже 63 929 случаев COVID-19, при этом 35 497 человек уже выздоровели, известно о 1590 летальных исходов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 выявили в Киеве - 129, во Львовской области - 114, в Ивано-Франковской - 85.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2512 случаев;
  • Волынская область — 3503 случая;
  • Днепропетровская область — 1317 случаев;
  • Донецкая область — 842 случая;
  • Житомирская область — 1691 случай;
  • Закарпатская область — 4774 случая;
  • Запорожская область — 725 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 3937 случаев;
  • Кировоградская область — 690 случаев;
  • г. Киев — 7525 случаев;
  • Киевская область — 3461 случай;
  • Львовская область — 8702 случая;
  • Луганская область — 119 случаев;
  • Николаевская область — 539 случаев;
  • Одесская область — 2846 случаев;
  • Полтавская область — 388 случаев;
  • Ровенская область — 5542 случая;
  • Сумская область — 411 случаев;
  • Тернопольская область — 2672 случая;
  • Харьковская область — 3342 случая;
  • Херсонская область — 219 случаев;
  • Хмельницкая область — 1037 случаев;
  • Черновицкая область — 5548 случаев;
  • Черкасская область — 897 случаев;
  • Черниговская область — 690 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что по состоянию на утро 24 июля в Украине коронавирусом заразились 972 человека.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус карантин пандемия вирус инфекции
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »