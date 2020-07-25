Новый антирекорд: в течение суток зафиксировали 1106 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки умерло 19 больных, а 611 – выздоровело

За прошедшие сутки умерло 19 больных, а 611 – выздоровело

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В Украине на утро 25 июля зафиксировано уже 63 929 случаев COVID-19, при этом 35 497 человек уже выздоровели, известно о 1590 летальных исходов.