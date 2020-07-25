Новый антирекорд: в течение суток зафиксировали 1106 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки умерло 19 больных, а 611 – выздоровело
За прошедшие сутки умерло 19 больных, а 611 – выздоровело
В Украине на утро 25 июля зафиксировано уже 63 929 случаев COVID-19, при этом 35 497 человек уже выздоровели, известно о 1590 летальных исходов.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 выявили в Киеве - 129, во Львовской области - 114, в Ивано-Франковской - 85.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2512 случаев;
- Волынская область — 3503 случая;
- Днепропетровская область — 1317 случаев;
- Донецкая область — 842 случая;
- Житомирская область — 1691 случай;
- Закарпатская область — 4774 случая;
- Запорожская область — 725 случаев;
- Ивано-Франковская область — 3937 случаев;
- Кировоградская область — 690 случаев;
- г. Киев — 7525 случаев;
- Киевская область — 3461 случай;
- Львовская область — 8702 случая;
- Луганская область — 119 случаев;
- Николаевская область — 539 случаев;
- Одесская область — 2846 случаев;
- Полтавская область — 388 случаев;
- Ровенская область — 5542 случая;
- Сумская область — 411 случаев;
- Тернопольская область — 2672 случая;
- Харьковская область — 3342 случая;
- Херсонская область — 219 случаев;
- Хмельницкая область — 1037 случаев;
- Черновицкая область — 5548 случаев;
- Черкасская область — 897 случаев;
- Черниговская область — 690 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что по состоянию на утро 24 июля в Украине коронавирусом заразились 972 человека.
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