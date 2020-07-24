В Киеве на левом берегу горит квартира: есть жертвы

В результате пожара погибла 77-летняя женщина, она сгорела заживо

В результате пожара погибла 77-летняя женщина, она сгорела заживо

Фото: Киев Оперативный

В Киеве на улице Закревского, что на левом берегу, на балконе предпоследнего этажа многоквартирного жилого дома вспыхнул серьезный пожар.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

Женщина вышла на балкон, но спасти ее не смогли. Она сгорела заживо", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГСЧС, пожарные пытались уговорить ее залезть на лестницу, но она не хотела, находилась в неадекватном и шоковом состоянии.

Ликвидация пожара продолжается. В квартире очень много мусора.

Напомним, в Киеве из-за утечки газа и пожара эвакуировали жителей многоэтажки.