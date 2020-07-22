На Луганщине в результате обстрелов загорелся лес
На месте происшествия работают спасатели
На месте происшествия работают спасатели
22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
С целью оказания помощи работникам лесного хозяйства к тушению от ГСЧС привлечено 71 человек личного состава (16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС).
Луганская область: в результате обстрела вблизи с. Лопаскине Новоайдарского района на территории Трьохізбенського...Опубликовано ГСЧС Украины Среда, 22 июля 2020 г.
Напомним, сегодня Кабмин выделил 55 миллионов на ликвидацию последствий пожара на Луганщине,которая случилась 8-9 июля.
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