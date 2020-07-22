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22 июля 2020, 17:19

На Луганщине в результате обстрелов загорелся лес

22 июля 2020, 17:19
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На месте происшествия работают спасатели
На месте происшествия работают спасатели
фото: ГСЧС Украины
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22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

С целью оказания помощи работникам лесного хозяйства к тушению от ГСЧС привлечено 71 человек личного состава (16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС).

Луганская область: в результате обстрела вблизи с. Лопаскине Новоайдарского района на территории Трьохізбенського...

Опубликовано ГСЧС Украины Среда, 22 июля 2020 г.

Напомним, сегодня Кабмин выделил 55 миллионов на ликвидацию последствий пожара на Луганщине,которая случилась 8-9 июля.

лес пожар обстрелы Луганщина ГСЧС Луганская область
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