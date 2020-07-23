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23 июля 2020, 21:02 1

Минобразования не будет отвечать за здоровье учеников и учителей в новом учебном году

23 июля 2020, 21:02 1
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По мнению министерства, противодействием COVID-19 должны заниматься местные органы власти
По мнению министерства, противодействием COVID-19 должны заниматься местные органы власти
Фото: Галка
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Министерство образования и науки Украины не будет инициировать проведение ИФА-тестирование для учителей с 1 сентября текущего года и вообще снимает с себя ответственность за здоровье учителей и учащихся в контексте обеспечения безопасности их от COVID-19, перекладывая ее на местные органы власти.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на УНН.

В МОН сообщили, что не будут заниматься вопросами проведения ИФА-тестирования на выявление антител к коронавирусу у учителей с начала нового учебного года, поскольку это не относится к их компетенции.

Ссылаясь на действующее законодательство о труде, в МОН указали, что организацией проведения предварительного и периодических медосмотров работников, занимающихся с лицами, которые не достигли 21 года, должен заботиться собственник или уполномоченный им орган.

Перечень профессий, работники которых подлежат медосмотра, срок и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения, по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны труда”, — написали в министерстве, добавив, что по основаниям "вопрос о введении тестирования учителей не относится к компетенции Министерства образования и науки Украины”.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал о работе украинских школ в условиях пандемии.

коронавирус школа COVID-19 ученики Минобразования тесты здоровье
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