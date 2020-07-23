Міносвіти не відповідатиме за здоров`я учнів і вчителів в новому навчальному році

На думку міністерства, протидією COVID-19 мають займатися місцеві органи влади

На думку міністерства, протидією COVID-19 мають займатися місцеві органи влади

Фото: Галка

Міністерство освіти та науки України не буде ініціювати проведення ІФА-тестування для вчителів із 1 вересня поточного року і взагалі знімає з себе відповідальність за здоров'я вчителів та учнів в контексті убезпечення їх від COVID-19, перекладаючи її на місцеві органи влади.

Про це пише Regionews з посиланням на УНН.

У МОН повідомили, що не будуть займатися питаннями проведення ІФА-тестування на виявлення антитіл до коронавірусу у вчителів з початку нового навчального року, оскільки це не належить до їх компетенції.

Посилаючись на чинне законодавство про працю, у МОН вказали, що організацією проведення попереднього та періодичних медоглядів працівників, які займаються з особами, які не досягли 21 року, повинен перейматися власник або уповноважений ним орган.

Перелік професій, працівники яких підлягають медогляду, термін і порядок його проведення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці”, — написали у міністерстві, додавши, що за таких підстав "питання щодо запровадження тестування вчителів не належить до компетенції Міністерства освіти і науки України”.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко розповів про роботу українських шкіл в умовах пандемії.