На Луганщине продолжают тушить лесной пожар, вызванный обстрелом

Еще наблюдается тление отдельных очагов сухой травы, кустарников и древесины

Еще наблюдается тление отдельных очагов сухой травы, кустарников и древесины

Фото: ГСЧС

В Новоайдарском районе Луганской области спасатели продолжают тушить пожар, который возник накануне в результате обстрела боевиков. Угрозы населенным пунктам нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По состоянию на 7:00 23 июля наблюдается тление отдельных очагов сухой травы, кустарников и древесины в пределах контролируемого периметру. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

К тушению привлечено 252 человека и 51 единица техники, из них от ГСЧС 170 человек и 41 единица техники.

Напомним, 22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.