На Луганщине продолжают тушить лесной пожар, вызванный обстрелом
Еще наблюдается тление отдельных очагов сухой травы, кустарников и древесины
Еще наблюдается тление отдельных очагов сухой травы, кустарников и древесины
В Новоайдарском районе Луганской области спасатели продолжают тушить пожар, который возник накануне в результате обстрела боевиков. Угрозы населенным пунктам нет.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
По состоянию на 7:00 23 июля наблюдается тление отдельных очагов сухой травы, кустарников и древесины в пределах контролируемого периметру. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.
К тушению привлечено 252 человека и 51 единица техники, из них от ГСЧС 170 человек и 41 единица техники.
Напомним, 22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.
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