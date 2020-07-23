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23 июля 2020, 10:19 4

На Луганщине продолжают тушить лесной пожар, вызванный обстрелом

23 июля 2020, 10:19 4
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Еще наблюдается тление отдельных очагов сухой травы, кустарников и древесины
Еще наблюдается тление отдельных очагов сухой травы, кустарников и древесины
Фото: ГСЧС
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В Новоайдарском районе Луганской области спасатели продолжают тушить пожар, который возник накануне в результате обстрела боевиков. Угрозы населенным пунктам нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По состоянию на 7:00 23 июля наблюдается тление отдельных очагов сухой травы, кустарников и древесины в пределах контролируемого периметру. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

К тушению привлечено 252 человека и 51 единица техники, из них от ГСЧС 170 человек и 41 единица техники.

Напомним, 22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

лес пожар Луганщина спасатели ГСЧС Луганская область
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