Сводка ООС: на Донбассе шесть обстрелов и двое раненых

Противник продолжает применять запрещенное Минскими договоренностями оружие

Противник продолжает применять запрещенное Минскими договоренностями оружие

Фото: Штаб ООС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", враг на рассвете вел огонь из минометов калибра 120 мм по нашим позициям вблизи Майорска. Из гранатометов и пулеметов обстреляли опорные пункты украинских защитников возле Хутора Свободный.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Марьинки и Лебединского.

Против защитников населенного пункта Богдановка вооруженные формирования РФ применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометний выстрел ВОГ-25.

За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медицинских учреждений и оказана помощь врачей.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 22 липня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 22 липня 2020 р.

Напомним, за прошедшие сутки из-за обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.