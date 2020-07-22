В Житомирской области из-за коронавируса закрыли на карантин родильное отделение

COVID-19 обнаружили у одного из врачей

COVID-19 обнаружили у одного из врачей

Фото: flickr

В Житомирской области закрыли на карантин родильное отделение Коростышевской центральной районной больницы.

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

По словам председателя Коростышевской РГА Юрия Денисовца, причиной такого решения стало обнаружение коронавирусной инфекции у врача-гинеколога.

У врача-гинеколога центральной районной больницы лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 20 июля и фактически с этого момента родильное отделение заведения закрыто на карантин", - сообщил Денисовец.

Он добавил, что отделение не принимает рожениц, а направляет их в областной перинатальный центр.

Определены 22 человека, контактировавших с больным гинекологом. В частности, это 16 медицинских работников и 6 пациентов, которые были на приеме у этого врача", - добавил он.

По состоянию на 22 июля в области подтверждено 1634 случая COVID-19, 1289 человек выздоровели и 35 умерли.

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Напомним, суточный показатель COVID-19 в Украине резко вырос: заразились 829 человек.