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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 липня 2020, 18:27

На Житомирщині через коронавірус закрили на карантин пологове відділення

22 липня 2020, 18:27
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COVID-19 виявили у одного з лікарів
COVID-19 виявили у одного з лікарів
Фото: flickr
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У Житомирській області закрили на карантин пологове відділення Коростишівської центральної районної лікарні.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає RegioNews.

За словами голови Коростишівської РДА Юрія Денисовця, причиною такого рішення стало виявлення коронавірусної інфекції у лікаря-гінеколога.

У лікаря-гінеколога центральної районної лікарні лабораторно підтверджений діагноз COVID-19 20 липня і фактично з цього моменту пологове відділення закладу закрите на карантин", - повідомив Денисовець.

Він додав, що відділення не приймає породіль, а спрямовує їх до обласного перинатального центру.

Визначено 22 особи, що контактували з хворим гінекологом. Зокрема, це 16 медичних працівників та 6 пацієнтів, які були на прийомі у цього лікаря", - додав він.

Станом на 22 липня в області підтверджено 1634 випадки COVID-19, 1289 людей одужали і 35 померли.

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Нагадаємо, добовий показник COVID-19 в Україні різко зріс: заразилися 829 осіб.

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