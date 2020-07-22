В Украине с начала пандемии COVID-19 заболело уже 225 беременных женщин

Шесть женщин находились в реанимации в тяжелом состоянии, две умерли

Шесть женщин находились в реанимации в тяжелом состоянии, две умерли

Фото: freepik.com

В Украине за четыре месяца пандемии коронавирусную болезнь обнаружили у 225 беременных женщин. Это 0,4% от всех заболевших COVID-19.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает RegioNews.

За четыре месяца эпидемии были госпитализированы 92 беременные с коронавирусом. Шесть находились в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, мы потеряли двух беременных женщин с диагнозом COVID-19 - в Ивано-Франковской и Львовской областях", - сказала замминистра.

По ее словам, беременные с коронавирусом являются особенно сложной группой пациентов.

Больше всего больных беременных с COVID-19 в Киеве, Ровенской, Закарпатской, Киевской, Черновицкой, Волынской и Тернопольской областях.

Напомним, что по состоянию на утро 22 июля в Украине коронавирусом заразились еще 829 человек.

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