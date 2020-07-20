За п'ять місяців 2020-го населення України скоротилося більш ніж на 100 тисяч осіб

Українців вже менше 42 мільйонів

Українців вже менше 42 мільйонів

Фото: flickr

Чисельність населення України на 1 червня становила 41 тисячу 785 тисяч осіб. У період з січня по травень вона скоротилася більш ніж на 100 тисяч осіб.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, пише RegioNews.

Згідно з даними, чисельність населення в Україні за оцінкою на 1 червня 2020 року склала 41 785,8 тисяч осіб. Протягом січня-травня 2020 року чисельність населення скоротилася на 116,7 тисяч чоловік.

Крім того, суттєвим залишається перевищення числа померлих над числом живонароджених: на 100 померлих - 48 живонароджених.

Нагадаємо, населення України за чотири місяці зменшилася майже на 100 тисяч - Держстат.