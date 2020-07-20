В Киеве и Львове продолжаются обыски по делу "Укравтодора": что известно на этот час

В НАБУ анонсировали раскрытие деталей дела

В НАБУ анонсировали раскрытие деталей дела

Фото: flickr

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦАБ) и Окружной прокуратурой осуществляют санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках общего расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на НАБУ.

По данным НАБУ, следственные действия осуществляют силами международной следственной группы в офисах "Укравтодора", компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц Государственного агентства и граждан Польши - вероятных участников преступной организации.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Искр написал в своем Twitter о задержании ЦАБ по обвинению в коррупции экс-главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака.

Кроме него, задержан также бывшего командира войсковой части 2305 "ГРОМ" Дариуша Завадку (Dariusz Zawadka) и предпринимателя из Гданьска.

Как указано в сообщении на сайте Центрального антикоррупционного бюро Польши, задержанных доставят в прокуратуру, где им будет предъявлено обвинение. "Расследование осуществляют одновременно ЦАБ и районная прокуратура в Варшаве, а также САП в Киеве и НАБУ", - говорится в сообщении.

Разоблачении преступной группы, возглавляемой екскерівником Укравтодора, стало результатом первой () в истории антикоррупционных органов Украины международной украинско-польской следственной группы. Как оказалось, совместная следственная группа НАБУ, #САП и CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne действует с ноября 2019 года, а координирует ее #Евроюст (Европейская организация по вопросам юстиции, с которой #НАБУ начало сотрудничество еще в 2016 году, https://bit.ly/3eKlR97). Поэтому, сегодняшний инфоповод обязывает нас рассказать больше о международную следственную группу как уникальный формат трансграничного сотрудничества Что такое международная совместная следственная группа? Это —действенный инструмент международного права, который позволяет правоохранительным органам различных стран действовать максимально эффективно, быстро и слаженно для достижения общих целей. Как урегулирована деятельность совместных следственных групп? Такая деятельность предусмотрена Конвенцией ООН против коррупции, Европейской конвенцией о взаимной помощи в уголовных делах. В Украине вопрос указанного института также урегулирован нормами УПК Украины. Какая история деятельности таких групп в Украине? Не только для НАБУ и САП, но и для других правоохранительных органов Украины — это первый опыт достижения успешных результатов расследования коррупционных преступлений в составе международной совместной следственной группы. Как началось сотрудничество НАБУ и ЦБА? Расследования фактов деятельности преступной группы для получения неправомерной выгоды от представителей компаний в сфере дорожного хозяйства НАБУ осуществляет с сентября 2019 года. После того, как выяснилось, что приведенные факты также расследует Центральное антикоррупционное бюро Польши, в ноябре 2019 года создана совместная следственная группа. В состав группы от Украины вошли детективы НАБУ и прокуроры САП, от Польши — работники Центрального антикоррупционного бюро и Окружной прокуратуры города Варшавы. НАБУ спасибо польским коллегам за профессионализм и преданность общему делу. В целом же сотрудничество НАБУ и ЦБА основана еще в 2016 году: https://bit.ly/3eKAgSJ Какой была роль Евроюста? Именно Евроюст организовал создание совместной следственной группы, координировал совместные совещания и другие виды коммуникации, предоставлял методические рекомендации и советы по взаимодействию НАБУ и ЦБА. Чем уникальная деятельность украинско-польской следственной группы? Преступления происходили на территории двух государств: начинались в Украине (бывший руководитель Укравтодора использовал свое служебное положение в Украине и высказывал просьбу о получении неправомерной выгоды), а завершались в Польше (непосредственно получение неправомерной выгоды). От эффективного и быстрого обмена информацией между следственными органами в полной мере зависел полученный результат. Какой вывод можно сделать? Границы и расстояния, юрисдикции различных государств, должности и статусы не дадут избежать уголовной ответственности за совершение коррупционных действий. Опубликовано НАБУ Понедельник, 20 июля 2020 г.

Уже известно, что экс-глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак для маскировки происхождения неправомерной выгоды регистрировал в Польше на имена доверенных ему лиц предприятия, уставный капитал которых пополнялся средствами участников тендерных процедур.

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.

По его словам, до сих пор установлено создание двух таких предприятий на территории Польши.

При этом Холодницкий отметил, что в октябре 2017 года банковские счета подконтрольного лица было пополнено двумя траншами на сумму EUR20 тыс. и EUR50 тысяч, а также было передано наличные на сумму $49 тысяч, которые в дальнейшем были внесены в уставный фонд одного из предприятий.

Кроме того, по его данным, Новак в течение мая-августа 2018 года заявил одному из участников тендерных процедур о необходимости платить ему по EUR45 тысяч ежемесячно, перечисляя в течение двух лет эти средства на счета компании, зарегистрированной на Кипре, под видом предоставления фиктивных консультационных услуг.

Этому же субъекту тендерных процедур было объявлено требование учредить на территории Польши общее предприятие с уставным капиталом 1 млн злотых (больше 8 млн грн), 50% которого должно принадлежать ему через подставных лиц.

Выявление и разоблачение системной коррупции в деятельности "Укравтодора" это только первый шаг. Следующий - это ревизия стоимости и качества работ", - написал Холодницкий.

О СОВМЕСТНОЙ УКРАИНСКО-ПОЛЬСКУЮ ОПЕРАЦИЮ И УКРАВТОДОР Сегодня впервые в истории деятельности #САП и #НАБУ за помощью... Опубликовано Назаром Холодницьким Понедельник, 20 июля 2020 г.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Впоследствии НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.