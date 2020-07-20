Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника УГО
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-руководителя Аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины.
Соответствующий указ №283/2020 уже опубликован на сайте главы государства, сообщает RegioNews.
Назначить Штучного Вячеслава Васильевича первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе.
Также президент соответствующим указом освободил Игоря Пискуна с должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины и назначил его заместителем указом №282/2020.
Ранее сообщалось, что руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление на увольнение.
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