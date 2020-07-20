15:37  20 июля
В Черном море начались международные военные учения "Си Бриз"
11:04  20 июля
Задержание экс-главы "Укравтодора": НАБУ и САП проводят обыски в Киеве и Львове
08:19  20 июля
Сутки на Донбассе: боевики 17 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 июля 2020, 14:16 5

Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника УГО

20 июля 2020, 14:16 5
Читайте також українською мовою
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-руководителя Аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины.

Соответствующий указ №283/2020 уже опубликован на сайте главы государства, сообщает RegioNews.

Назначить Штучного Вячеслава Васильевича первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе.

Также президент соответствующим указом освободил Игоря Пискуна с должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины и назначил его заместителем указом №282/2020.

Ранее сообщалось, что руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление на увольнение.

Украина ВР президент должность охрана
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Все публикации »
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »