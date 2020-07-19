В харьковском клубе произошла перестрелка: двое раненых

Состояние пострадавших тяжелое

Состояние пострадавших тяжелое

В ночь на 19 июля в одном из развлекательных заведений Харькова случилась потасовка, которая закончилась стрельбой.

Об этом первыми сообщили очевидцы происшествия в местных Telegram-каналах, пишет RegioNews.

В 01:20 в караоке Panorama в переулке Костюринском, 2 во время потасовки неизвестный пострелял двоих то ли "погранцов", то ли СБУшников. У одного - огнестрельное ранение грудной клетки, у другого - грудной клетки и плеча. Фото не разрешили делать", - написал свидетель.

Как рассказали в пресс-службе "главка", в результате происшествия пострадали двое мужчин 27 и 37 лет, они получили огнестрельные ранения грудной клетки. Обоих пациентов доставили в больницу скорой помощи. Уголовное производство открыто по статье 296 УК Украины ("хулиганство").

#поліція_Харківщини Поліція встановлює обставини хуліганства в Основ'янському районі Харкова В результаті події двоє... Опубліковано Поліція Харківської області Неділя, 19 липня 2020 р.



Напомним, вчера в Киеве стреляли в таксиста: стрелку грозит до 7 лет тюрьмы.

Также вчера мужчина открыл стрельбу в Херсоне и ранил подростка в шею.